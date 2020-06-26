Михаил Анисимов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики:

– Сфера информационных технологий должна стать флагманом роста экономики Чувашии. Такую оценку дают ведущие эксперты, принимавшие участие в разработке Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на ближайшие 5 лет. Работа над проектом велась очень активно, мы не один раз собирались с профессиональным сообществом для обсуждения насущных вопросов развития ИТ. Многочасовые дискуссии вылились в конструктивные предложения по определению вектора развития отрасли. Программным документом, разработанным по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева, предусмотрена реализация инвестиционного ИТ-проекта в г. Чебоксары. Объём финансирования – 3 млрд рублей. Это цифра небольшая в сравнении с другими отраслями, но объем инвестиций планируем со временем наращивать. Мы не перестаем ставить перед собой амбициозные задачи, ведь потенциал у нашей республики огромный. Ускоренному развитию ИТ будут способствовать и озвученные Президентом России Владимиром Путиным новые меры поддержки отрасли. Надеемся, что эти решения позволят местным ИТ-компаниям выйти на новые рынки и у нас в республике появятся новые влиятельные игроки.

Владимир Лидерман, генеральный директор АО «Управляющая компания «ИСЕРВ», председатель правления Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ – кластер Чувашской Республики»:

– Представляя региональный ИТ-кластер в Высшем экономическом совете (ВЭС), я и мои коллеги подготовили ряд предложений, направленных на развитие и популяризацию сферы информационных технологий. И они были услышаны. В частности, председатель ВЭС Анатолий Аксаков поддержал создание Центра компетенций цифровой трансформации. В целом, в программе развития Чувашской Республики на период 2020-2025 гг. отмечается высокий потенциал ИТ-отрасли.

В доле внутреннего валового продукта Чувашии информационные технологии сейчас занимают порядка 3%, но благодаря налоговым льготам, которые анонсировал в своем обращении Президент России, мы ожидаем взрывной рост отрасли. Поэтому нашей республике еще предстоит побороться с другими регионами за возможность локализации ИТ-индустрии.