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Актуально » Олег Николаев обозначил направления патриотического воспитания молодежи

09:45 26 июня 2020 г.

 

Олег Николаев обозначил направления патриотического воспитания молодежи

25 июня врио Главы республики Олег Николаев в режиме видео-конференц-связи провел заседание координационного совета по патриотическому воспитанию.

Олег Николаев отметил важность изучения истории родного края, истории подвигов чувашского народа при защите Отечества в процессе воспитания молодежи.

«2021 год в Чувашии объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Радует, что к сбору информации о всенародной героической стройке подключились многие, в том числе школы Чебоксар. Важно детально изучить факты, которые были в годы войны при строительстве этого оборонительного объекта, то, как самоотверженно трудился чувашский народ, чтобы защитить Отчизну», - подчеркнул он.

Врио Главы республики отметил, что в регионе дальнейшее развитие должны получить детско-юношеские, военно-патриотические и поисковые движения. Олег Николаев намерен также поддерживать и социальное волонтерство среди молодежи. «Желание творить добро, приносить пользу обществу имеет важное значение. Сегодня добровольцы выполняют большую и нужную работу. Мы готовы во взаимодействии с ними выработать новые направления их деятельности», - подчеркнул он.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров выразил признательность Олегу Николаеву за внимание, которое уделяется в республике самореализации молодых людей. «Чувашия за последний год поднялась в нашем внутреннем рейтинге в рамках реализации молодежной политики на 17 пунктов. Многие ребята участвует в грантовых конкурсах, получают средства на реализацию своих пилотных инициатив», - сообщил он.

Врио Главы республики выразил готовность к расширению сотрудничества с ведомством в интересах молодежи Чувашии.

 

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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