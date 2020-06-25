«В целом, по отзывам, которые поступают в социальных сетях и по иным каналам, мероприятия прошли достаточно слаженно и организованно. Поэтому благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этих мероприятий», - сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев, открывая заседание Кабинета Министров Чувашской Республики 25 июня.

Напомним, на праздничной неделе в республике состоялось открытие регионального хоккейного центра и центра образования одаренных детей и молодежи «Эткер». В Красночетайском районе завершили благоустройство нового общественного пространства, а в Чебоксарах после реконструкции обновилась Красная площадь.

Главным деловым мероприятием стало заседание Высшего экономического совета, где состоялось обсуждение Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2025 года.

«Я лично для себя рассматриваю эту программу как программу действий. Это квинтэссенция всех действующих программ, стратегий и иных направлений деятельности правительства, муниципальных образований», - подчеркнул Олег Николаев и заметил, что после обсуждения в муниципальных образованиях программа будет внедрена в стратегию развития региона до 2035 года и утверждена законом Чувашской Республики.

На заседании Правительства рассмотрено 28 проектов нормативных правовых актов. В частности, был одобрен проект закона, который позволит распространить существующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности на инвесторов, заключивших специальный инвестиционный контракт.

Кабинет Министров также утвердил правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла