24 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил обновленную Красную площадь в Чебоксарах. Вместе с другими почетными гостями врио Главы Чувашии ознакомился с тем, как была проведена реконструкция исторической части города.

Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади велась в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». За короткий срок удалось выполнить большой объем работ. Строители реконструировали территорию в более чем 6 га. Были проложены сети водоснабжения водоотведения, более 5,5 км низковольтных сетей, установлено почти 300 светодиодных осветительных комплексов, уложена гранитная плитка.

Гости смогли лично убедиться в том, что после масштабной реконструкции историческая часть города внешне также значительно преобразилась. Было отмечено, что, как только будут сняты ограничения, связанные с пандемией, это место должно стать центром притяжения для людей любого возраста.

Детям будут интересны новые игровые, спортивные площадки, горожанам постарше – «тихие» зоны со скамейками, гамаками. Главным украшением площади стал свето-музыкальный фонтан, мелодии для которого выбирали сами горожане. Уделено внимание и истории центра столицы республики.

«Я считаю, что это не только центр города Чебоксары, но и исторический центр всей Чувашии. При реконструкции здесь были найдены остатки фундамента Благовещенской церкви, на тротуарной плитке это отмечено – основание церкви по контуру отличается более темной плиткой. Таким образом, мы можем видеть границы фундамента», - сообщил в ходе экскурсии доктор исторических наук Олег Широков.

Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков отметил, что работы по благоустройству будут продолжены. «Мы учли замечания по поводу того, что на заливе не осталось зеленых зон. Сегодня мы еще раз публично заявляем, что зелень будет. Раньше на Красной площади было чуть более 40 деревьев, среди них голубые ели, пихты, кустарники. Но мы обещаем, что уже этой осенью посадим 200 деревьев и 1000 кустарников. Таким образом, в разы увеличим количество зеленых зон», - сказал он.

Олег Николаев посоветовал подойти к вопросу озеленения очень тщательно. В завершении экскурсии врио Главы Чувашии отметил, что остался доволен качеством проделанных работ.

«Видно, что всё сделано с душой. Красная площадь заиграла новыми красками, она стала удобнее, комфортнее, красивее», - поделился своими впечатлениями Олег Николаев, общаясь с журналистами.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"