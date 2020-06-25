Контроль за качеством атмосферного воздуха в Красноармейском районе осуществляется в рамках проведения мероприятий по надзору (контролю), а также при выполнении производственного контроля предприятиями, организациями и т.д.

За 5 мес. 2020 г. на территории Красноармейского района исследованы 10 проб атмосферного воздуха, превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрировано, как и за аналогичный период 2019 года. Атмосферный воздух в районе исследовался на 3 ингредиента: оксид углерода, дигидросульфид и аммиак.

В Красноармейском районе контроль за качеством питьевой воды осуществляется в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга, мероприятий по контролю, а также при осуществлении производственного контроля ЮЛ и ИП.

За 5 мес. 2020 г. ИЛЦ филиала из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям было исследовано 12 проб воды, из них 1 проба не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию нитратов (1,7 ПДК). Неудовлетворительная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям за истекший период 2020 г. была выявлена из артезианской скважины МУП ЖКХ Краноармейского района.

По микробиологическим показателям из источников централизованного водоснабжения исследованы 16 проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды не выявлено.

Из водопроводных сооружений до поступления в распределительную сеть на санитарно-химические и микробиологические показатели исследовано 17 проб воды, все исследованные пробы соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Из водопроводных сетей централизованного водоснабжения по Красноармейскому району за 5 мес. 2020 г. по санитарно-химическим показателям исследованы 12 проб, по микробиологическим показателям - 59 проб, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

В рамках социально-гигиенического мониторингаИЛЦ проводится ежемесячный лабораторный контроль за качеством питьевой воды в 1-ой мониторинговой точке на санитарно-химические и микробиологические показатели. За 5 мес. 2020 г. все пробы воды, отобранные в мониторинговых точках, соответствовали гигиеническим нормативам.

Контроль за состоянием почвы на территории Красноармейского района осуществляется по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2 мониторинговых точках, расположенных на селитебной территории населенных мест и в зоне рекреации (I пояс ЗСО артезианской скважины).

За 5 мес. 2020 г. в рамках СГМ на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели исследованы 2 пробы почвы, которые соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Заведующий отделом обеспечения лабораторной деятельности

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской

Республике- Чувашии в Цивильском районе» О.М. Басова