С 25 июня по 30 июня в Чувашии пройдет досрочное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. Сделано это с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы поток голосующих был равномерным.

Сегодня в 8 часов утра в Красноармейском районе открылись все 20 избирательных участка, которые будут работать до 20 часов вечера. Голосование уже началось. В течение дня также будет организовано голосование на придворовых территориях, вне помещения.

На каждом избирательном участке организованы санитарные уголки, где избирателям измеряют температуру и выдают индивидуальные средства защиты, также предусмотрено дежурство сотрудников МВД.

В основной день голосования, 1 июля, избирательные участки также будут открыты с 8 до 20 часов.