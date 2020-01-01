Новости » Общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс проходит по всей стране

В них закрепляются особенности дистанционной работы

25 июня в Челябинске прошло первое общественное обсуждение законопроекта по изменению Трудового кодекса, который «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине июня. В нем приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр труда Антон Котяков, первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также эксперты, представители работодателей и профсоюзов.

Власти региона и депутаты Заксобрания поддержали поправки в закон — они сбалансируют отношения между работником и работодателем.

Андрей Турчак заявил о необходимости ускорить работу по обсуждению законопроекта в регионах — все предложения нужно собрать до 10 июля, чтобы успеть юридически их оформить. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля.

Как напомнил заместитель секретаря регионального отделения партии, уполномоченный по правам предпринимателей в Чувашии (2013-2017 годы) Владимир Иванов, региональное отделение партии предложило расширить перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на поддержку в период пандемии, включить в пострадавшие отрасли все предприятия и предпринимателей, выручка которых в апреле – мае упала более чем на 30%.

Поправки в Трудовой кодекс готовятся с прошлого года. 1 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над изменениями в трудовое законодательство. В первой редакции документ был подготовлен через месяц. И 16 июня фракция партии внесла его на рассмотрение Госдумы.

В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Пока эти понятия в Трудовом кодексе не закреплены.

Кроме того, в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись — авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы — их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Кроме того, у тех, кто работает «на удаленке», появится право быть офлайн — выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.

Как сообщалось ранее, «Единая Россия» организует обсуждение поправок в Трудовой кодекс по всей стране. Большая часть мероприятий назначена на июль. В части регионов обсуждение пройдет дистанционно — например, в Пермском крае, Самарской и Липецкой областях, а также ряде других регионов. Это связано с эпидемиологической ситуацией.

После обсуждения поправок с профессиональным сообществом фракции «Единой России» в заксобраниях намерены выносить вопрос на рассмотрение региональных парламентов. Все предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое пройдет осенью. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже 1 января 2021 года.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"