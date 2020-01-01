В соответствии с Указом Президента РФ от 23 июня 2020 года №412 в июле текущего года Пенсионный фонд осуществит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей от рождения до 16 лет. Размер выплаты составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут предоставлены дополнительно к ранее полученным выплатам - ежемесячной 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.

Гражданам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат.

Семьи, которые ранее не обращались за выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. После принятия решения по заявлению дополнительная выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена семье автоматически. И хотя заявления принимаются до 30 сентября 2020 года включительно, Пенсионный фонд предлагает не затягивать с обращением и сделать это в ближайшее время – через единый портал госуслуг (на выплату до 3-х лет также в Личном кабинете на сайте ПФР) или лично в любой клиентской службе ПФР.

В Чувашской Республике, начиная с апреля текущего года, выплаты по президентским указам уже получили более 160 тысяч семей, воспитывающих свыше 230 тысяч детей. Общая сумма выплат превысила 2,4 млрд. рублей. Объемы финансирования дополнительной июльской выплаты на детей от 0 до 16 лет в целом по республике составят ещё 2,3 млрд. рублей

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения и ответы на часто задаваемые вопросы о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет. Родители также могут направить обращение или проконсультироваться о выплатах через специально запущенный электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru. Получить необходимую информацию и записаться на прием можно по телефону регионального контакт-центра ПФР (8352) 64-91-14, а также по телефонам горячих линий в городах и районах http://www.pfrf.ru/branches/chuvashia/contacts/ .

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ

по Чувашской Республике-Чувашии