24 июня на заседании Высшего экономического совета общественности и экспертам был представлен проект Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет. Документ разрабатывался по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева. В его презентации принял участие министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики Михаил Анисимов. Отдельный блок в программе посвящен задачам, стоящим в сфере информационных технологий.

Какие идеи профессионального сообщества вошли в финальную версию документа, озвучил генеральный директор компании «Кейсистемс-безопасность», председатель Общественного совета при Мининформполитики Чувашии Сергей Сергеев. Он обратил внимание на важный момент – в программе учтена координация вопросов по цифровизации, возникающих в самых разных отраслях.

Способность предприятий адаптироваться к быстро растущим изменениям Сергей Сергеев назвал главной составляющей успеха в современном мире. «Уже нельзя говорить о том, что предприятие нуждается в цифровизации. Скорее, наоборот, чтобы предприятие соответствовало современным требованиям, трендам и выживало в современном мире, предприятию нужно устремиться в сторону цифровизации и стараться свои процессы преобразовывать», – подчеркнул эксперт. Он обратил внимание на эффективные примеры трансформаций, когда с помощью цифровых платформ и сервисов появляются новые предприятия и совершенно новая продукция. Большие предприятия, которые были лидерами, уходят с рынка и уступают место тем, кто быстрее на эти изменения реагирует.

В числе наиболее востребованных в настоящее время Сергей Сергеев назвал технологии, связанные с цифровым взаимодействием, цифровым документооборотом, с новым методом управления, основанном на анализе данных (Big Data), а также технологии искусственного интеллекта.

Отдельно эксперт остановился на подготовке высококвалифицированных кадров. «Если посмотреть на рынок труда, то здесь наблюдается абсолютный дефицит специалистов по искусственному интеллекту. Недостаточно даже простых программистов, дизайнеров, разработчиков интерфейса», – обратил внимание на проблему Сергей Сергеев.

В своём выступлении он обозначил несколько приоритетных направлений работы в отрасли. «Рынок информационных технологий имеет колоссальный потенциал. Мы можем развивать отрасль, можем вкладывать в предприятия, чтобы они развивались. Для этого нужна четкая координация, необходимо плотнее взаимодействовать с молодыми специалистами, изучать новые технологии, реализовывать пилотные проекты. И уже на базе этих результатов создавать новые виды продукции и формировать условия для притока инвестиций, создания новых рабочих мест», – подытожил эксперт.