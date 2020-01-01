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Новости » Мошенники стали чаще рекламировать лжесайты и поддельные аккаунты известных банков

09:48 25 июня 2020 г.

 

Крупные российские банки отмечают рост активности мошенников, которые подделывают их официальные сайты, чтобы выманить данные банковских карт клиентов и их пароли от личных кабинетов, сообщает РБК.

Кроме того, как передает «Коммерсант», преступники запустили рекламу в социальных сетях, в которой, прикрываясь названиями известных банков, обещают людям «компенсации в связи с пандемией». По ссылке из рекламы люди тоже попадают на поддельный сайт банка, где им предлагают ввести логин и пароль, чтобы войти в свой личный кабинет онлайн-банка, или заполнить реквизиты карты.

Если пользователи вбивают требуемую информацию на фальшивой странице, то злоумышленники сразу же крадут деньги со счета или перепродают данные на хакерских форумах — чтобы затем другие мошенники могли обнулить чужие счета.

Чтобы обезопасить свои деньги, никогда не вводите реквизиты банковской карты, а также свои персональные данные на сомнительных сайтах!

О том, как отличить поддельную страницу от настоящей, к примеру, можно узнать в материале «Фишинг: что это и как от него защититься» на Портале Fincult.info.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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