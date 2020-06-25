24 июня, в рамках празднования векового юбилея республики, состоялось главное деловое событие месяца - заседание Высшего экономического совета, где была презентована программа развития региона на ближайшую пятилетку.

В торжественном мероприятии приняли участие врио Главы Чувашии Олег Николаев, Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Федоров, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков, руководители предприятий и организаций республики.

В режиме ВКС в заседании совета участвовали заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, генеральный директор - председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева и многие другие почетные гости.

Анатолий Аксаков, который в марте возглавил Высший экономический совет отметил, что разработка программного документа велась на протяжении трёх месяцев. К работе были привлечены лучшие эксперты федерального и регионального уровней. К обсуждению подключились представители власти, предпринимательского сообщества и общественности республики.

«Документ получился очень объемным. Это поистине народная программа. Отдельные разделы посвящены не только развитию отраслей, но и развитию каждого отдельного муниципалитета», - отметил генеральный директор «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед.

В программе развития региона нашли отражение самые актуальные проблемы региона и пути их решения. В ней также обозначены приоритетные цели и задачи для различных сфер и отраслей экономики на ближайшие 5 лет. Система основных мероприятий программы включает 1338 проектов, причем большая их часть касается инфраструктурного развития и развития социальной сферы. В рамках программы уже запланирован большой комплекс работ по приведению сети дорог в нормативное состояние, развитию дорожной инфраструктуры. По мнению Игоря Меламеда реализация этих проектов позволит значительно уменьшить остроту основных проблем экономики и социальной сферы республики.

Основными драйверами роста экономики Чувашской Республики должны стать обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс (включая хранение и переработку), сфера информационных технологий и туризм, а также строительная деятельности при реализации инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Федоров подчеркнул, что данная программа должна помочь Чувашии выйти на новый уровень развития.

Подводя итоги заседания Высшего экономического совета, врио Главы Чувашии Олег Николаев сказал, что получилось «очень детальное, углубленное обсуждение программы».

«Главная задача сейчас критически отнестись к проделанной работе, еще раз собрать все предложение и мнения, прежде всего от муниципалитетов. Мы должны доработать программу и через месяц ее утвердить», - резюмировал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"