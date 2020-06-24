24 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев Красночетайском районе принял участие в праздновании Дня Республики. Из-за пандемии коронавируса мероприятия не были многолюдными, они транслировались в прямом эфире Национального телевидения Чувашии.

Олег Николаев тепло поздравил жителей района с Днем Республики.

«100-летие образования Чувашской автономной области - это часть большого исторического пути, который прошел наш народ, достойно преодолевая все испытания, выпавшие на его долю. Чувашская земля взрастила достойных сыновей, которые проявляли мужество и героизм в годы войны, в мирное время покоряли космос, достигали высот в разных сферах», - подчеркнул он.

Врио Главы республики назвал проведение в один день Парада Победы в Москве и 100-летия образования Чувашской автономной области в регионе знаковым совпадением, дающим новый импульс для развития региона.

В этот день в селе Красные Четаи открыли благоустроенную аллею, реконструированную площадь Победы и фонтан.

Заброшенная еще до недавнего времени территория аллеи изменилась до неузнаваемости: проложены тротуары, уложена брусчатка, разбиты цветники. Появились скейт и воркаут площадки, уличные тренажеры, детский городок, амфитеатр. На площади Победы реконструирован памятник войнам Великой Отечественной войны. В середине площади прописался новый яркий фонтан. Перед ним на брусчатке вымощены слова «Вместе-Пĕрле». Отремонтирована также близлежащая автодорога. На проведение этих работ из республиканского бюджета в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области было выделено 35 млн рублей.

Олег Николаев заявил, что в год столетия образования Чувашской автономии запущены новые стандарты благоустройства.

«В каждом населенном пункте мы запускаем процесс обновления, изменений. Жители сами должны определить, в каком направлении продолжатся эти изменения», - подчеркнул он.

Правительством республики было принято решение в честь юбилея селам и деревням на начало новых преобразований выделить 300 млн рублей. Сельские населенные пункты получат по 100 тыс рублей независимо от числа их жителей.

Кроме того, как сообщил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков, его коллеги из разных фракций, представляющие регион, подписали обращение в Минстрой РФ с просьбой выделить средства на благоустройство муниципалитетов Чувашии. «Призыв Олега Николаева работать «Вместе-Пĕрле» в интересах республики начал реализовываться. Общими усилиями мы сделаем все, чтобы Чувашия стала самой высокодоходной и процветающей», – подчеркнул депутат.

В этот же день на площади Победы заложили капсулу времени. Ее откроют через 50 лет, в год 150-летия образования Чувашской автономной области. В ней новым поколениям завещано свято хранить память тех, кто отстоял победу и независимость нашей страны, любить родную Чувашию, своим трудом приумножать ее славу.

Олег Николаев передал руководству района на хранение архивные документы об участии уроженцев Красночетайского района в освобождении Европейский столиц в 1945 году, а также благодарности Главы Чувашской Республики и Памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» для вручения отличившихся.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"