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Новости » «Звон Победы» прозвучит с колоколен храмов и монастырей Чувашской Республики

13:24 23 июня 2020 г.

 

«Звон Победы» прозвучит с колоколен храмов и монастырей Чувашской Республики

24 июня 2020 года в 12 часов по местному времени после окончания Парада Победы во всех городах России пройдет акция — «Звон Победы», приуроченная к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Одновременно в течение минуты будут раздаваться гудки различных видов транспортных средств: автомобилей, кораблей, поездов, а также заводов, фабрик, портов и других предприятий.

По благословению временно управляющего Чебоксарской епархией, Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Чебоксарская, Канашская и Алатырская епархии примут участие в акции. «Звон Победы» будет раздаваться с колоколен храмов и монастырей митрополии.



Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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