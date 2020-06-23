24 июня 2020 года в 12 часов по местному времени после окончания Парада Победы во всех городах России пройдет акция — «Звон Победы», приуроченная к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Одновременно в течение минуты будут раздаваться гудки различных видов транспортных средств: автомобилей, кораблей, поездов, а также заводов, фабрик, портов и других предприятий.

По благословению временно управляющего Чебоксарской епархией, Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Чебоксарская, Канашская и Алатырская епархии примут участие в акции. «Звон Победы» будет раздаваться с колоколен храмов и монастырей митрополии.