23 июняпосетил новый региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе.

Здесь будут тренироваться и играть детские и юношеские хоккейные команды республиканской школы хоккея, детская команда по следж-хоккею «Атал», любительские команды республики. Благодаря новой площадке хоккей с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья станет еще более доступным.

Также в новом хоккейном центре буду проходить тренировочные сборы, и мастер-классы для перспективных хоккеистов из районов республики. В свободное от тренировок время спортивное сооружение будет доступно для массового катания на коньках. Кроме того, с нового учебного года планируется открытие хоккейных классов в Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

«Открытие хоккейного центра – большой вклад в развитие спорта Чувашии. Прежде всего, это центр компетенций развития хоккея республики. Чувашские тренеры воспитывают замечательных спортсменов, которые способны показывать результаты как в Чувашии, так и на российском уровне», - отметил Олег Николаев.

Площадь здания регионального центра по хоккею превышает 4 тысячи квадратных метров. Там есть крытая ледовая арена, трибуны для зрителей, учебные классы, тренажёрный зал и административно-бытовые помещения.

С приветственным словом в формате видео-конференц-связи обратился министр спорта России Олег Матыцин. Он заметил символичность открытия центра хоккея именно в международный олимпийский день.

«Поздравляю чувашский народ с еще одной победой – завершением строительства. Чувашия – это яркий пример того, как нужно развивать спорт. Средний показатель занимающихся спортом в республике уже превысил средний показатель по России», - отметил федеральный министр и пожелал региону процветания, а ее жителям здоровья.

Во время общения с прессой Олег Николаев заявил, что аналогичный хоккейный центр будет построен в микрорайоне «Новый город» столицы Чувашии. Сейчас заканчивается процесс его проектирования, поэтому совсем скоро хоккейная инфраструктура республики пополнится еще одним спортивным объектом.

Напомним, что региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе – это первый крупный спортивный объект, построенный на территории республики в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики