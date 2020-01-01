Новости » Правительство поддержало законопроект «Единой России» о народном бюджете перед вторым чтением

Документ позволит гражданам самим решать, на что в первую очередь тратить средства местного бюджета

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект поправок к законопроекту «Единой России» об инициативном (народном) бюджетировании. Предложенные Правительством и партией изменения учитывают позицию регионов и их успешный опыт. Об этом заявил один из авторов законопроекта, член Совета Федерации Олег Мельниченко.

«Они закрепляют инициативные проекты как самую распространенную практику инициативного бюджетирования, чтобы гарантировать равную возможность всем гражданам участвовать в бюджетных решениях. Если в регионах есть иные успешные практики, например, общественные бюджетные комиссии, то они могут быть сохранены и развиваться параллельно. Проекты этому не препятствуют», – рассказал сенатор.

Поправки Правительства дают возможность использовать подписные листы и опросы жителей по их позиции о проектах, в том числе через интернет.

Также предложенные Кабинетом министров изменения допускают участие в подготовке проектов жителей от 16 лет. Это позволит применять для продвижения инициатив активность и потенциал молодежи, уточнил Олег Мельниченко.

В свою очередь, в «Единой России» предложили упростить для жителей порядок подготовки и внесения инициативных проектов. Процедуры будут гибкими и открытыми, для этого обсуждения могут проходить как до, так и после внесения проектов в органы местного самоуправления. И важно, что они не смогут отклонить инициативу по формальным основаниям – нужно предоставить четкие обоснования.

Также предлагается закрепить возможность уплаты в местный бюджет инициативных платежей – добровольных денежных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на реализацию проектов. Поэтому финансовое или трудовое участие жителей – не главное и не обязательное условие выдвижения инициативных проектов.

«После принятия законопроекта в первом чтении проведена большая работа, чтобы законодательство стало эффективным инструментом взаимодействия местных властей и общества. Наша задача – сделать закон о «народном бюджете» исполнимым и максимально эффективным. Поэтому поправки будут тщательно проработаны в Госдуме.

Мы будем настаивать на их оперативном рассмотрении, чтобы новые инструменты начали действовать со следующего бюджетного года», – отметил сенатор.

Напомним, что в день голосования за поправки в Конституцию чебоксарцы будут выбирать территории и объекты для благоустройства.

«По каждому территориальному округу предложим горожанам 20 проблем. Перечень составлен совместно с депутатами, главами районов, председателями ТОС. Вопросы, получившие наибольшую поддержку и требующие большего внимания, будут решаться в ближайшее время – это и ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, установка детских и спортивных площадок, обустройство освещения, озеленение.

Еще раз обращаюсь ко всем жителям и призываю быть активнее, участвовать в выборе территорий и благоустраиваемых объектов»,- обратился к чебоксарцам глава администрации столицы Алексей Ладыков.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"