23 июня врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с председателем сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Сергеем Пальчиковым.

В этом году в конкурсе на звание «Российского дерева года» участвует старейшина чувашских дубрав, 369-летний дуб, который растет в окрестностях деревни Ильинка Моргаушского района.

«Наша природа для нас – великая ценность, и мы большое внимание уделяем ее сохранению. Дуб, который участвует в конкурсе, – это наша гордость. К нему достаточно много народу ездит. В основном, конечно, жители Чувашии. Но многие даже не знают, что такое дерево у нас есть. Этот пробел, со своей стороны, мы будем исправлять, в том числе через участие в вашем конкурсе», – отметил в ходе беседы врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Во всероссийском конкурсе участвуют двенадцать деревьев из разных уголков страны. Сергей Пальчиков рассказал, что в нынешнем году программе «Деревья – памятники живой природы», учрежденной в Совете Федерации, исполняется 10 лет.

«Со всех уголков нашей страны приходят заявки. Мы формируем национальный реестр старовозрастных деревьев России, в котором ваша республика достойно представлена», – заключил он.

Напомним, проголосовать за главное дерево страны 2020 года можно на сайте национальной программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая по 1 октября 2020 года. Наш великовозрастный лесной гигант является памятником природы республиканского значения. Это самый крупный дуб в Чувашии, его высота — 24 метра, а диаметр ствола на высоте 1,3 м — 1,82 м. В 2012 году он вошел в реестр старовозрастных деревьев России.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"