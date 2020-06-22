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Новости » В Красноармейском районе состоялось возложение венков к Монументу Славы

16:05 22 июня 2020 г.

 

В Красноармейском районе состоялось возложение венков к Монументу Славы

Сегодня в России – День памяти и скорби – одна из самых трагических дат в истории. 79 лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Война принесла горе в каждую семью, в каждый дом, нарушила мирную жизнь миллионов людей. Советский народ ценой огромных потерь одержал великую победу над фашистами в годы Великой Отечественной войны. Прошло 79 лет с момента начала войны, но не меркнет с годами величие подвига ветеранов Отечественной войны, тружеников тыла, всех, кто приближал День Победы.

Сегодня, 22 июня 2020 г., в Красноармейском районе состоялось возложение венков к Монументу Славы.

В памятном мероприятии приняли участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, заместитель главы администрации района – начальник отдела образования Светлана Григорьева, заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Валерий Иванов и неравнодушные к этой памятной дате жители района.

Участники церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов минутой молчания и возложили цветы к вечному огню.

 
 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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