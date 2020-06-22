22 июня 2020 года в рамках еженедельного совещания Правительства Чувашской Республики под руководством врио Главы Чувашии Олега Николаева представлена Стратегия развития промышленности и энергетики Чувашской Республики на 2020-2024 годы.

С докладом выступил и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергей Лекарев.

Сергей Николаевич отметил, что основные целевые направления Стратегии включают развитие инновационных конкурентоспособных, высокопроизводительных, наукоемких секторов промышленности, создание комфортных и благоприятных условий для привлечения инвестиций, оказание мер государственной поддержки промышленному комплексу и подготовка новых эффективных предложений, диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, увеличение доли выпуска гражданской продукции, реализацию мер по импортозамещению промышленной продукции, повышение производительности труда и экспортного потенциала, реализацию кластерной политики в сфере промышленного производства, повышение уровня промышленной и энергетической безопасности, развитие ресурсосбережения, поддержание и развитие кадрового потенциала обрабатывающей промышленности и энергетики республики.

Так, деятельность Минпромэнерго Чувашии будет направлена на достижение к 2024 году следующих ключевых показателей:

- индекса промышленного производства до 104,5%,

- номинальной заработной платы на 22,6% по сравнению с 2019 годом и достижение уровня 36,3 тыс. рублей,

- числа высокопроизводительных рабочих мест до 123,0 тыс. человек,

- инвестиций в основной капитал до 104,3%;

- производительности труда на средних и крупных предприятиях до 105,5%;

- объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров и промышленных услуг до 326,0 млн. долл. США.

Для достижения вышеуказанных показателей определены точки роста промышленности, таких как:

- государственное стимулирование в ресурсном, кадровом, инфраструктурном обеспечении,

- государственная поддержка системообразующих, крупных, экономически или социально-значимых организаций, реализация крупных значимых инвестиционных проектов,

- создание благоприятных условий для запуска новых производств, в том числе защита инвесторов и содействие реализации долгосрочных проектов путем заключения специальных инвестиционных контрактов,

- технопарки как центры притяжения инвестиций, технологических решений,

- реформат деятельности института развития на базе Регионального Фонда развития промышленности, а также максимальное использование потенциала Фонда с привлечением поддержки Федерального ФРП,

- расширение взаимодействия со стратегическими партнерами, региональная и межрегиональная кооперация по установлению цепочек добавленной стоимости с привлечением наших предприятий-финишеров,

- импортозамещение и кластеризация промышленности.

Эффективным инструментом повышения конкурентоспособности продукции предприятий являются промышленные кластеры.

В августе 2017 года электротехнический кластер Чувашской Республики вошел в реестр Минпромторга России, став единственным представителем отрасли из Приволжского федерального округа. Так, Минпромэнерго Чувашии проведен анализ производственных цепочек и кооперационных связей промышленных предприятий республики. На основе полученных данных сформированы предложения по созданию новых промышленных кластеров в сфере производителей пищевого оборудования, легкой промышленности, кластера тракторостроения, производителей дверей, переработки ТКО. Предприятия, вошедшие состав промышленных кластеров смогут претендовать на получение государственной поддержки, предусмотренной для промышленных кластеров. Кластеризация промышленности позволит систематизировать проблемы предприятий, связанных территориально и функционально, и организовать поиск и привлечение мер поддержки и решение проблем всего кластера.

Приоритетная задача министерства - укрепление конструктивного сотрудничества между промышленными предприятиями и стратегическими партнерами. Более 60% объема отгруженной продукции обрабатывающих производств Чувашии применяется стратегическими партнерами, из них 40% - электротехническая продукция.

Также промышленными предприятиями Чувашской Республики в период до 2025 года планируется реализовать более 80 инвестиционных проектов по созданию новых продуктов, строительству новых и модернизации действующих обрабатывающих производств суммарной стоимостью свыше 31,5 млрд. рублей.

Отдельное направление – развитие индустриальных парков. В городе Чебоксары созданы два индустриальных (промышленных) парка: первая очередь (создана в 2015 году, рассчитана на 10 резидентов) и вторая очередь (создана в 2017 году, рассчитана на 16 резидентов). Резидентами данных парков уже вложено свыше 874 млн. рублей инвестиций. Создано 346 рабочих мест.

В границах ТОСЭР «Канаш» создан индустриальный парк г.Канаш. В 2019 году на территорию ТОСЭР зашли 3 резидента с объемом инвестиций более 600 млн. рублей с условием создания не менее 160 дополнительных рабочих мест.

В рамках реализации ИПСЭР планируется создание: 3 индустриальных парков (в том числе "Красная горка" в Цивильском районе, экотехнопарка по переработке ТКО "Таса сывлаш" в г. Новочебоксарске) и 5 частных промышленных технопарков. Объем внебюджетных инвестиций составит 8,0 млрд. рублей, будет создано 2400 рабочих мест.

«Дефицит высококвалифицированных кадров является сдерживающим фактором развития промышленности и энергетики. Наибольший дефицит кадров наблюдается по направлениям: электроэнергетика и электротехника, машиностроение. Для решения проблемы планируются следующие базовые мероприятия: мониторинг рынка труда, формирование плана приема и выпуска с учетом реальных потребностей, целевой прием и подготовка специалистов, включение ВУЗов в число опорных, тесное взаимодействие ВУЗов республики с промышленными предприятиями», - отметил Сергей Лекарев.

С целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов осуществляется реализация подпрограммы «Энергосбережение в Чувашской Республике» государственной программы «Развитие промышленности и инновационная экономика».

С целью развития привлечения внебюджетных источников на покрытие затрат для модернизации энергоемкого оборудования приоритетным направлением является внедрение механизма заключения энергосервисных контрактов.

Приоритеты в работе Министерства будут направлены в том числе на обеспечение бесперебойного и надежного функционирования систем электроснабжения, взаимодействие с правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) и взаимодействие с гарантирующим поставщиком по вопросам обеспечения стабильных расчетов за энергоресурсы.