22 июня в ходе еженедельного совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с главами администраций муниципальных районов и городских округов были обсуждены мероприятия, связанные с празднованием 100-летия Чувашской автономии.

Одно из официальных мероприятий празднования Дня республики в этом году – это заседание Высшего экономического совета, в рамках которого будет презентована программа социально-экономического развития Чувашии на ближайшие 5 лет. Олег Николаев попросил уделить подготовке этого делового мероприятия особое внимание.

«Это мероприятие публичное. Мы должны максимально соблюсти все официальные моменты», - сказал он.

Врио Главы Чувашии также пояснил, что пятилетняя программа социально-экономического развития республики, должна стать настоящей «программой действий».

«Это будет квинтэссенция всех документов, действующих по развитию Чувашии: стратегии развития до 2035 года, национальных проектов и государственных программ. На их основе мы готовим четкую программу действий по развитию республики для улучшения условий жизни населения», - сказал Олег Николаев.

«Мы уже получили финальную версию документа. Сейчас со всеми экспертами ее еще раз посмотрим, чтобы обсуждение 24 июня было максимально содержательным», - сообщил в свою очередь первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – и. о. министра финансов Михаил Ноздряков.

Новый документ призван помочь в работе всех министерств и ведомств. В частности, эта программа действий будет учтена в стратегиях их развития.

Напомним, стратегии развития министерств разрабатываются в соответствии с поручением врио Главы республики Олега Николаева с целью приведения документов стратегического планирования в соответствие с национальными целями.

Так, сегодня в ходе совещания стратегию развития промышленности и энергетики региона до 2024 года озвучил исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Чувашии Сергей Лекарев.

Олег Николаев отметил, что ведомству следует сделать дополнительный акцент на импортозамещении. «Вам необходимо синхронизировать деятельность в рамках импортозамещения. Этот пункт обязательно добавьте в свою стратегию, так как это большое поле для деятельности», - резюмировал врио Главы Чувашии.

На совещании также обсудили вопрос достижения индикативных показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы. А стратегию развития системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения и территорий республики до 2024 года представил Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"