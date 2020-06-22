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Актуально » В День памяти и скорби врио Главы Чувашии Олег Николаев возложил цветы к Вечному огню

13:42 22 июня 2020 г.

 

В День памяти и скорби врио Главы Чувашии Олег Николаев возложил цветы к Вечному огню

22 июня, в День памяти и скорби, врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа» города Чебоксары.

В траурном мероприятии также участвовали член Совета Федерации Российской Федерации Вадим Николаев, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова и Леонид Черкесов, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова, Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов, руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики и другие.

Минутой молчания участники церемонии почтили память павших в боях за Родину.

По окончании траурной церемонии, отвечая на вопросы журналистов, Олег Николаев отметил, что в Чувашии в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне многое делается для увековечения памяти тех, кто доблестно сражался на фронте, самоотверженно трудился в тылу. Создаются центры архивно-документальных материалов, чтобы воедино собрать память об участниках войны. 2021 год в Чувашии объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«79 лет назад началась самая кровопролитная война в истории. Чувашский народ послал на фронт более 208 тысяч своих сыновей и дочерей. На строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей участвовали 200 тысяч человек, в основном женщины и дети. Мы сделаем все для того, чтобы глубоко изучить материалы. Поговорим с участниками этих событий. Сделаем туристические объекты, которые будут показывать, как это было, как выглядело. Все это важно для воспитания подрастающего поколения, чтобы люди получали достоверную информацию о суровых испытаниях, которые пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнул Олег Николаев.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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