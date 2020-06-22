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Новости » 22 июня – День памяти и скорби

13:40 22 июня 2020 г.

22 июня – День памяти и скорби

Именно в этот день, 22 июня, в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней. Это историческое событие коснулось каждой семьи: кто-то ковал Великую Победу на полях сражений, кто-то трудился в тылу. По официальным источникам, только из Чувашии на войну ушло более 208 тысяч жителей, из них погибло 106 тысяч человек.

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 всенародная акция «Свеча памяти» проходит в режиме онлайн. В Интернет-пространстве создана платформа, где можно подробнее ознакомиться с правилами участия в акции. «Свеча памяти» охватит популярные социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», здесь есть возможность дарить свечу памяти своим друзьям. Организаторы акции планируют зажечь 27 миллионов свечей, равных числу погибших в годы Великой Отечественной войны. В Чувашской Республики изъявили желание участвовать в акции «Свеча памяти» свыше 201 тысячи человек.

Также в 12.15 часов Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики приглашает почтить «Минутой молчания» всех тех, чью жизнь унесла Великая Отечественная война. Акция пройдет по всей стране, охватит все регионы.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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