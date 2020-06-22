Новости » 22 июня – День памяти и скорби

Именно в этот день, 22 июня, в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней. Это историческое событие коснулось каждой семьи: кто-то ковал Великую Победу на полях сражений, кто-то трудился в тылу. По официальным источникам, только из Чувашии на войну ушло более 208 тысяч жителей, из них погибло 106 тысяч человек.

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 всенародная акция «Свеча памяти» проходит в режиме онлайн. В Интернет-пространстве создана платформа, где можно подробнее ознакомиться с правилами участия в акции. «Свеча памяти» охватит популярные социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», здесь есть возможность дарить свечу памяти своим друзьям. Организаторы акции планируют зажечь 27 миллионов свечей, равных числу погибших в годы Великой Отечественной войны. В Чувашской Республики изъявили желание участвовать в акции «Свеча памяти» свыше 201 тысячи человек.

Также в 12.15 часов Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики приглашает почтить «Минутой молчания» всех тех, чью жизнь унесла Великая Отечественная война. Акция пройдет по всей стране, охватит все регионы.