В чебоксарском ледовом дворце 21 июня состоялась церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В последний путь усопшего проводили родственники, бывшие коллеги, а также жители республики.

В ходе гражданской панихиды супруга Михаила Игнатьева обратилась ко всем пришедшим проститься с ее мужем. «Провожаю в последний путь любимого мужа, прекрасного отца, верного друга и счастливого человека с большой буквы. Он очень любил жизнь, очень хотел жить. Хватался до последних пор за ниточки этой жизни, но не получилось. Он всегда всем с радостью и желанием протягивал руку помощи. Всем его коллегам, друзьям мне хочется пожелать – уважайте друг друга», –сказала Лариса Игнатьева.

На прощание с экс-губернатором республики прибыл врио Главы Чувашии Олег Николаев. «За этот не очень долгий период Михаил Васильевич прошел очень разнообразный и богатый событиями жизненный путь. Он мог бы еще многое сделать, имея колоссальный опыт и трудовой и общественно-политической деятельности. Я искренне соболезную родным и близким с такой утратой», – выразил соболезнования Олег Николаев.

С бывшим руководителем региона также простились депутаты Госсовета Чувашии, члены правительства республики, руководители органов местного самоуправления, общественники и другие.

Михаила Игнатьева похоронили на аллее почетных захоронений старейшего городского кладбища по ул. Б. Хмельницкого в Чебоксарах. Бывший глава Чувашской республики скончался 18 июня после продолжительной болезни на 59-м году жизни.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"