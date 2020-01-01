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Новости » Николай Федоров выразил соболезнования родным и близким Михаила Игнатьева

14:21 19 июня 2020 г.

 

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, Первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким бывшего Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Безвременный уход в возрасте, когда человек полон жизненных сил, надеется на будущее, строит смелые планы и уверенно смотрит в завтрашний день, - это огромная трагедия и невосполнимая потеря для родных и близких.  Мужества, силы духа и стойкости вам в этот скорбный час», - говорится в телеграмме, направленной первым вице-спикером СФ.

Первый Президент Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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