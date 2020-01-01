Первый заместитель Председателя Совета Федерации, Первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким бывшего Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Безвременный уход в возрасте, когда человек полон жизненных сил, надеется на будущее, строит смелые планы и уверенно смотрит в завтрашний день, - это огромная трагедия и невосполнимая потеря для родных и близких. Мужества, силы духа и стойкости вам в этот скорбный час», - говорится в телеграмме, направленной первым вице-спикером СФ.

Первый Президент Чувашской Республики