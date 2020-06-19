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Новости » Олег Николаев высоко оценил проекты слушателей Малой академии государственного управления

14:20 19 июня 2020 г.

 

Олег Николаев высоко оценил проекты слушателей Малой академии государственного управления  

 

19 июня в Чебоксарском филиале РАНХиГС выпускники Малой академии государственного управления этого года защитили свои социальные проекты.

20 авторов представили 6 работ. Проекты касаются различных сфер жизни: поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации досуга в малых населенных пунктах выездным методом, развития дополнительного образования и т.д.

Участников мероприятия в режиме видео-конференц-связи приветствовал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Руководитель региона назвал проектный подход  правильным и полезным для всех. «Каждый проект заслуживает уважения, поскольку направлен на то, чтобы приносить пользу людям. Все это лежит в плоскости задач, обозначенных Президентом страны», - подчеркнул он.

Олег Николаев выразил признательность ректорам вузов, студенты которых проходят учебу в Малой академии государственного управления в Чувашии, за эффективную работу по внедрению новых форм работы в образовательном процессе.

«Нас с вами объединяет общая цель – работать на благо республики и каждого ее жителя», – подчеркнул он.

 

 

Пресс-служба

Администрации Главы

Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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