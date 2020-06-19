Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего руководителя региона Михаила Игнатьева, который скончался 18 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.

«Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Искренне сочувствую этому горю», - сказал Олег Николаев. Он подчеркнул, что смерть родного человека - это всегда больно и неожиданно.

«Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему», - отметил врио Главы республики.

Правительство региона окажет необходимую помощь семье Михаила Игнатьева. По распоряжению временно исполняющего обязанности Главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон. Они назначены на воскресенье, 21 июня.

Церемония прощания также пройдет 21 июня в Ледовом дворце "Чебоксары-Арена" с 9 утра до 12 дня.