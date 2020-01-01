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Новости » Пассажиры могут приобрести обратные билеты со скидкой 20% в июне

13:48 18 июня 2020 г.

 

С 11 по 22 июня купить билеты для поездок "туда и обратно" можно по более низкой цене. Так, при оформлении проездных документов в направлении "обратно" пассажирам предоставляется скидка 20%.

Акция действует при одновременном оформлении проездных документов в купе поездов, следующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня.

Условия акции не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров и организованных групп детей, при оформлении проездных документов по детскому тарифу, по специальным талонам ФСС, ПФР, УСЗН, а также по воинским и железнодорожным транспортным требованиям.

Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" – "Акции (специальные тарифы)"



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