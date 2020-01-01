Новости » Месяц борьбы с пандемией: Волонтеры помогли десяткам тысяч россиян

Месяц борьбы с пандемией: Волонтеры помогли десяткам тысяч россиян

Адресную помощь получили более 288 тысяч человек

Уже больше месяца «Единая Россия» направляет все имеющиеся ресурсы на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии — и человеческие, и финансовые.

Во всех регионах страны партия развернула волонтерские центры. Первый из них был открыт 19 марта в Калуге. Почти 90 тысяч активистов ежедневно работают по обращениям граждан. Адресную помощь в центрах уже получили более 288 тысяч человек.

«Наши волонтеры сейчас везде, где нужна помощь. В Сочи и Грозном, к примеру, организовали безопасную доставку пациентов на гемодиализ. Одиноким мамам в Саратовской области доставляют продукты и развивающие игры для детей. Многодетным, нуждающимся семьям привозят продукты, в рамках нашей совместной акции с Министерством просвещения и АСИ #ПомогиУчитьсяДома покупают ноутбуки и планшеты для детей, переведенных на «дистанционку». Всех добрых дел — не перечесть. И за каждым – человек, которому нужна помощь», - говорит секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Во всех регионах волонтеры передают больницам средства индивидуальной защиты. В Алтайском крае благодаря добровольцам медучреждения получили 20 тысяч защитных костюмов. Более 100 тысяч масок передали больницам в Псковской области.

В Чувашии каждый день в волонтерский центр Единой России поступают от 20 до 50 заявок. За три недели активисты помогли почти тысяче человек. Это доставка продуктов и медикаментов многодетным семьям и пожилым людям, оказание консультаций и иная помощь.

«Конечно, надо откликаться и делать все возможное, чтобы помочь и поддержать. И когда человек знает, что есть куда позвонить и что тебя поддержат, и человек не останется со своими трудностями один на один - вот это самое дорогое, что есть», - подчеркнула исполняющая обязанности Секретаря Чувашского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Помимо волонтерской деятельности «Единая Россия» на законодательном уровне обеспечивает выполнение поручений Президента Владимира Путина, направленных на оказание помощи гражданам страны в условиях пандемии. Ежедневно работает с Правительством России. Кабинет министров по инициативе партии увеличил максимальный порог ипотеки, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Теперь на льготы может рассчитывать больше людей.

Партия предложила ввести особый порядок оплаты ЖКУ во время пандемии. Он подразумевает, что управляющие компании и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами не будут начислять пеню, если человек просрочил оплату или заплатил не полную сумму за коммунальные услуги. Соответственно, предоставление ЖКУ не будет останавливаться при неполной оплате. То же касается взносов в фонд капремонта.

В результате совместной работы Минтруда и «Единой России» инвалиды получили возможность дистанционно проходить медосвидетельствование. При этом ранее установленная группа инвалидности будет автоматически продлеваться на полгода.

Минэкономразвития поддержало предложения «Единой России» по оказанию помощи бизнесу. Среди них – право регионов самостоятельно составлять перечни предприятий, нуждающихся в поддержке из-за коронавируса, и максимально использовать возможности местных гарантийных организаций. Кроме того, партия добилась расширения списка организаций, которые могут получить льготные кредиты на выплату зарплат сотрудникам.

В «Единой России» предложили распространить меры поддержки бизнеса на некоммерческие организации. Ряд инициатив партии уже реализован.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"