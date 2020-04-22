В защиту от распространения коронавирусной инфекции ПАО «Химпром» запустило производство нового средства – лосьон для рук с антибактериальным эффектом марки «Дезново».

Средство предназначено для быстрой и надежной санитарно-гигиенической обработки всех типов кожи рук и ног, в том числе сухой, чувствительной и поврежденной. «Дезново» также отлично подойдет для протирания и орошения бытовых поверхностей, например, оргтехники, ручек дверей и пр. Готовое к применению средство не требует смывания, быстро испаряется и не оставляет липкости.

Доказано, что самыми эффективными средствами в борьбе с вирусами и бактериями являются спиртовые растворы. Ученые отмечают, что вирус SARS-CoV-2 может быть эффективно инактивирован рекомендованными ВОЗ составами, в которых содержание спирта выше 70%.

Благодаря специальной формуле, соответствующей рекомендациям Всемирной организацией здравоохранения, «Дезново» обеспечивает надежную защиту рук от вирусов и бактерий. Средство на 75% состоит из спирта, а входящий в состав глицерин защищает кожу от пересушивания.

«Новый продукт обеспечивает экстренную дезинфекцию рук и других поверхностей, и надежно защищает кожу от коронавируса при надлежащем применении - отмечает директор научно-исследовательского центра ПАО «Химпром» Юрий Ефимов. - Важно отметить, что средство "Дезново" прошло необходимые испытания и имеет сертификат соответствия требованиям ТУ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции».