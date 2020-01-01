Как отметил автор законопроекта - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, поправки связаны со складывающейся в Российской Федерации ситуацией, возникшей из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня есть острая необходимость в обеспечении возможности получения гражданами Российской Федерации услуг и сервисов полностью в электронном виде с использованием достоверной биометрической идентификации», - заявил Анатолий Аксаков.

В настоящее время сбор данных в Единую биометрическую систему осуществляется только при личном визите человека в отделение банка. Однако, как отметил Анатолий Аксаков, сейчас у граждан нет возможности прийти лично, чтобы сдать свои биометрические персональные данные для дистанционного получения услуг.

По словам Анатолия Аксакова, в сложившихся условиях необходимо предоставить гражданам возможность самостоятельной регистрации физическими лицами своих биометрических персональных данных с использованием смартфонов, планшетов и компьютеров в Единой биометрической системе.

Порядок такой регистрации будет устанавливаться уполномоченным органом в сфере идентификации на основе биометрических персональных данных – Минкомсвязи России.

Использование Единой биометрической системы с применением биометрических данных, зарегистрированных физическим лицом самостоятельно, будет осуществляться в случаях, определенных Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, а также на основании договора с оператором Единой биометрической системы.

Такими случаями могут быть определены следующие услуги и сервисы:

подача заявлений на получение дистанционных государственных услуг;

получение и переоформление кредитов (в том числе предоставление кредитных каникул), получение иных финансовых услуг клиентами банков;

применение технологий дистанционных медицинских консультаций (телемедицина) и оформление листков нетрудоспособности в электронной форме;

дистанционное проведение экзаменов и тестирований;

дистанционное заключение договоров на оказание услуг связи;

дополнительная верификация при дистанционном голосовании акционеров.

Также предлагается установить право государственных органов, банков и иных организаций, осуществляющих сбор и обработку в своих информационных системах биометрических персональных данных, размещать их в Единой биометрической системе.

Как отметил Анатолий Аксаков, уже сейчас для дистанционной идентификации клиентов организации начали применять видеосвязь, фотографии и иные способы подтверждения личности через незащищенные каналы связи и без криптографических средств защиты информации. По его мнению, это несет высокие риски мошенничества, компрометации и утечки огромного количества биометрических данных, что является критически опасным как для граждан, так и для бизнеса.

При этом, как указал Анатолий Аксаков, Единая биометрическая система является единственной национальной инфраструктурой, которая создана совместно с ФСБ России и ФСТЭК России и соответствует всем требованиям информационной безопасности по самым высоким стандартам.

Представленный законопроект направлен на обеспечение возможности для всех граждан дистанционно регистрироваться в Единой биометрической системе, которая является доверенной и защищенной инфраструктурой национального масштаба, и получать дистанционные услуги с ее использованием, что позволит избежать негативных влияний на экономику страны в независимости от возникающих чрезвычайных ситуаций, уверен Анатолий Аксаков.

По информации пресс-службы Ассоциации банков России