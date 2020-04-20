Врио Главы Чувашии Олег Николаев лично контролирует, как на предприятиях, работающих в условиях пандемии, соблюдают требования противоэпидемиологической безопасности. 22 апреля он посетил АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» и ООО «Яхтинг».

На предприятиях врио Главы республики осмотрел, как организован пропускной режим на проходных. На входе перед турникетами измеряют температуру тела работников, тут же сотрудники могут обработать руки антисептиками.

И. о. генерального директора АО «ЭЛАРА» Александр Бусарев рассказал, что

все работники обеспечены индивидуальными защитными масками. По громкой связи на проходной постоянно напоминают о соблюдении мер профилактики. Проводится ежедневная двухразовая уборка служебных и производственных помещений и трехразовая санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств. Стараются здесь соблюсти и правило социального дистанцирования. В заводской столовой столы для приема пищи размещены друг от друга на расстоянии не менее двух метров.

Профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции проводят и на Чебоксарском электроаппаратном заводе.

Как отметил генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Роман Никулин, на предприятии работа организована по десяти графикам рабочего времени. Это обеспечивает минимальную численность работников на проходных перед началом и в конце смены. Временно отменили все корпоративные мероприятия. Внутрипроизводственные совещания, в основном, проводят по селекторной связи. За состоянием здоровья работников постоянно следят медики. В медпункте завода даже есть специальное помещение для временной изоляции работников с признаками инфекционных заболеваний.

Четко соблюдается противоэпидемиологический режим и в ООО «Яхтинг». Здесь тоже установлен особый график прохода.

По словам генерального директора ООО «Яхтинг» Анатолия Шатикова, проводится регулярная влажная уборка и проветривание помещений. Работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. В административном здании завода установлен обеззараживатель воздуха – рециркулятор.

Подводя итоги рабочей поездки, Олег Николаев отметил, что все профилактические меры на предприятиях соблюдаются неукоснительно.

Врио Главы Чувашии поинтересовался также производственными вопросами, тем, какие экономические сложности испытывают предприятия в этот сложный период, рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в регионе. Озвученные просьбы он взял на контроль.

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Николаев рассказал, что решение о работе этих социально-значимых предприятий в период пандемии было непростым, но необходимым, чтобы сохранить экономику региона и не допустить усугубления последствий пандемии. «Мы предприняли все меры по недопущению неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции в республике, поэтому решили дать возможность работать промышленным предприятиям с соблюдением всех мер безопасности. Сегодня я еще раз убедился, что решение это было верным. Сейчас на предприятиях работают только 60-70% от численного состава. В связи с тем, что есть определенные трудности в организации производства, объем производства относительно прошлого года меньше. Тем не менее, люди работают, производство не стоит. Это вселяет оптимизм, позволяет нам надеяться, что, как только мы выйдем из этого тяжелого периода, сможем резко рвануть вперед, чтобы восполнить упущенное», - отметил врио Главы Чуваши Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"