22 апреля на очередном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое прошло под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева, был рассмотрен целый ряд вопросов, касающихся развития сельскохозяйственной отрасли.

Руководство региона особенно пристальное внимание уделяет развитию агропромышленного комплекса и поддержке сельхозтоваропроизводителей республики. Так, в ходе сегодняшнего заседания было принято решение об увеличении финансирования программы комплексного развития сельских территорий на 265 млн рублей, из которых 2,4 млн рублей поступят из федерального бюджета и почти 263 млн рублей из республиканского.

«С учетом вносимых изменений в текущем году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» будет направлено 946,4 млн. рублей», - сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Выделенные средства, по словам министра, будут направлены на реализацию ряда проектов, в числе которых реконструкция системы газоснабжения села Красноармейского, строительство объектов водоснабжения в Чебоксарском, Аликовском районах, создание и обустройство спортивно-игровых площадок, зон отдыха парков в Цивильском, Козловском, Канашском районах. Часть средств будет направлена на улучшение жилищных условий людей, проживающих в сельской местности, предоставление льготной сельской ипотеки по сниженной процентной ставке. Кроме этого, более 324 млн рублей предусмотрено на строительство автомобильных дорог в Алатырском, Ядринском, Батыревском районах.

Также Кабинетом Министров Чувашской Республики принято решение об увеличении финансирования государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики». При этом 254,6 млн рублей, которые поступят из федерального бюджета, будут направлены на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК.

Члены Кабинета Министров Чувашии также уточнили объемы финансирования программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения». Общий объем ее финансирования на 2020 год составит 1 млрд 182 млн рублей. Средства будут направлены на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

На заседании было рассмотрено решение о повышении денежного поощрения участников конкурса «Лучшая муниципальная практика». Руководитель Государственной службы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов сообщил, что проектом постановления предлагается поощрять муниципальные образования, занявшие призовые места в каждой категории. Причем в этом году сумма поощрения будет увеличена в более чем 2,5 раза (с 1 млн 200 тысяч рублей до 3 млн 120 тысяч рублей). Необходимая сумма в республиканском бюджете предусмотрена.

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 г. Проходит в два этапа: региональный и федеральный. В прошлом году на федеральном этапе конкурса отличилось Сугайкасинское сельское поселение Канашского района. За первое место в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» поселение получило 1 млн 200 тысяч рублей.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии - и.о. министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков сообщил о создании в республике КУ «Республиканский центр бухгалтерского учета». Согласно «дорожной карте» в этом казенном учреждении будут централизованы бухгалтерские службы всех министерств и ведомств.

«Основной целью централизации является создание единого информационно-аналитического пространства и повышение качества ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в государственном секторе», - сказал он.

«Очень важное и нужное решение. Тут сразу решается несколько задач: во-первых, цифровизация таких важных функций, во-вторых, через централизацию будет обеспечена оптимизация численности работников. И как итог – повышение эффективности использования бюджетных денег, за счет, в том числе, экономии времени и иных ресурсов », - резюмировал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"