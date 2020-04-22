Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов ознакомился с ходом благоустройства дворовой территории домов 26, 28, 30 по улице Ленина села Красноармейское. На сегодняшний день проводится демонтаж старых и установка новых бордюров, подготовка основания для устройства тротуара.

Работы начались 21 апреля 2020 года и осуществляются в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ведет их ИП глава КФХ Макаров А.Н. В рамках благоустройства также будет обустроена площадка для автомобилей и установка светильников уличного освещения. Планируемое окончание благоустройства дворовой территории – 31 мая 2020 г.