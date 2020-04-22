21 апреля 2020 года в аэропорту Казани приземлились 2 борта с российскими гражданами, которые оставались за рубежом и не могли вернуться на родину из-за прекращения регулярного и чартерного авиасообщения между странами.

Рейсом «Гоа-Казань» был доставлен 171 пассажир, в том числе 6 жителей Чувашии. Рейсом «Анталия-Казань» вернулись 122 российских туриста, среди них 1 житель республики. В аэропорту столицы Республики Татарстан прибывшие прошли санитарно-эпидемиологический контроль, после чего их организованно доставили в обсерватор в санаторий «Васильевский» (под Казанью). Ближайшие две недели они будут находиться под наблюдением врачей, а по завершении карантина вернутся в Чувашию.

По состоянию на 08:00 22 апреля 2020 года за пределами страны находится 211 жителей Чувашии, в том числе 22 несовершеннолетних ребенка. Наибольшая часть из них остается в Таиланде, Индии, США, Индонезии. Всего с 10 апреля 2020 года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулся 21 житель республики: 7 – из Индии, 8 – из Таиланда, 2 – из Турции, 1 – из США, 1– из Латвии, 1 – с Кипра, 1 – из Испании.