Сегодня, 22 апреля, на очередном заседании Кабинета рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 6 Закона Чувашской Республики «Об общественном контроле в Чувашской Республике».

Общественный контроль осуществляется, в том числе, за счет создания общественных советов при министерствах и ведомствах. Такие советы носят консультативную функцию, работают на общественных началах. Туда входят эксперты, знания и опыт которых улучшают управленческие решения, принимаемые в ведомстве или министерстве.

«Предлагается дополнить закон Чувашской Республики об общественном контроле Чувашской Республики положением о формировании общественных советов при органах исполнительной власти Чувашской Республики на конкурсной основе», - пояснил проект закона врио Руководителя Администрации Главы Чувашии Николай Каргин.

Дело в том, что сейчас состав общественных советов при органах исполнительной власти Чувашии утверждается по согласованию с Общественной палатой Чувашии, но без конкурсных процедур. Теперь выбирать общественников станут по конкурсу. Его будет проводить орган государственной власти, при котором и образуется общественный совет.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что данный законопроект – итог совместной работы с Общественной палатой республики.

«Нужно наладить действенный общественный контроль. Такую задачу ставит перед нами Президент страны. Должны быть не просто некие общественные объединения при органах исполнительной власти, а действенные общественные советы, которые, с одной стороны, осуществляют так называемые «нулевые» чтения законопроектов, а, с другой стороны, обеспечивают должное общественное обсуждение на всех этапах: принятие решения, его реализация и контроль», - отметил Олег Николаев.

Кроме того, по поручению врио Главы Чувашии аппарат Общественной палаты республики будет усилен и войдет в структуру Администрации Главы Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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