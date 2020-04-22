Новости » Министры и сотрудники Администрации Главы Чувашии сдали тест на коронавирус

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15:40 22 апреля 2020 г.

 

Министры и сотрудники Администрации Главы Чувашии сдали тест на коронавирус

Сегодня, 22 апреля,  анализ на коронавирусную инфекцию в добровольном порядке сдали министры, руководители государственных комитетов, республиканских ведомств, а также руководители подразделений Администрации Главы Чувашии.

Забор биоматериалов  организовали в Доме Правительства. Тесты сдавались по рекомендации Роспотребнадзора, поскольку правительство, независимо от обстоятельств, продолжает работу.

Отметим, что по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева большинство совещаний, к примеру, еженедельные планерки и заседания Кабинета Министров теперь проходят в усеченном формате или в режиме видео-конференц-связи.

Ранее тест на коронавирус в добровольном порядке сдали депутаты Государственного Совета Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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