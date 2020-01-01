Первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров возглавил рабочую группу верхней палаты парламента, созданную решением Совета палаты Совета Федерации для мониторинга состояния законодательства Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и подготовки предложений по его совершенствованию.

В состав рабочей группы вошли заместители Председателя СФ Галина Карелова и Николай Журавлев, главы профильных комитетов, ряд членов Совета Федерации.

В числе задач рабочей группы – сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ в контексте соответствия меняющимся условиям жизнедеятельности государства, подготовка предложений по его совершенствованию, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Кроме того, рабочая группа будет заниматься организацией взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, координировать работу комитетов СФ по подготовке соответствующих предложений.

Николай Федоров поручил членам рабочей группы в кратчайшие сроки проанализировать законодательство по вопросам ведения комитетов СФ и представить предложения о нормативных правовых актах, которые нужно принять безотлагательно, о необходимости внесения системных изменений в нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в различных сферах жизнедеятельности государства и общества в меняющихся условиях.

Первый вице-спикер СФ также дал поручение комитетам проработать вопрос о совместной подготовке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти соответствующих «дорожных карт» и представить информацию до 15 мая текущего года.