В годы Великой Отечественной войны физкультурные организации Чувашии откликнулись на призыв Государственного Комитета Обороны о введении всеобщего военного обучения. Совместно с военкоматами и организациями Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству было организовано обучение членов доб­ровольных спортивных обществ, физкультурников. Проходили военизированные походы, занятия по военно-прикладным упражнениям, стрельбе из боевого оружия, комбинированные эстафеты с элементами, дающих навыки для боевой обстанов­ки: соревнования на воде, высадке десанта и др.

Республиканский комитет по физкультуре и спорту проводил курсы для учителей физкультуры по лечебной гимнастике. Выпускники учебы работали в госпиталях, помогали медицинскому персоналу. Физкультурники и спортсмены строили при госпиталях летние спортивные площадки, организовывали показательные спортивные выступления.

В годы войны сократилось количество городских, районных и республиканских соревнований, но и в то время были достигнуты новые рекорды. Например, легкоатлетка М. Гущина установила рекорды Чувашии по метанию гранаты и прыжкам в высоту, В. Черных — по толканию ядра, а бегунья Е. Ефименко — в беге на 200 метров.

Основное внимание уделялось подготовке молодежи к военной службе и сдаче ими норм комплекса ГТО. Только за вторую половину первого года войны в республике было подготовлено более 3600 значкистов первой и 15 - второй ступени, 658 — БГТО (1-4 ступени).

В 1943 году Всесоюзный комитет по физкультуре и спорту наградил Чувашскую АССР переходящим Красным Знаменем за хорошую организацию и массовое вовлечение молодежи в соревнования на кроссовых дистанциях. Работа продолжалась успешно и в последующие годы, поэтому Знамя осталось в республике на вечное хранение.

В 1944 году организованы соревнования по лыжным гонкам среди сельской молодежи, которые провели 1407 колхозов. На финальные республиканские состязания съезжа­лись команды многих районов.

Через два месяца после окончания войны состоялась пер­вая послевоенная спартакиада. В этот год исполнилось 25-летие образования Чувашской АССР. На трехдневные финальные соревнования в Чебоксары приехали более 300 спортсменов. Среди участников были и фронтовики.

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики запустило спецпроект «Они сражались за Родину: спортсмены Чувашии в годы Великой Отечественной войны».

Каждый день на официальном сайте Минспорта Чувашии, а также на страницах ведомства в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм публикуются рассказы о спортсменах Чувашии – участниках войны. Присоединиться к акции может любой желающий, истории о спортсменах - ветеранах войны и тыла с фотографиями из личного архива можно направить по электронной почте на адрес sport_press@cap.ru, или выложить на своей странице в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами #спортчувашиивгодывойны, #победа75. Впоследствии эти рассказы войдут в электронный сборник «Спортивная Чувашия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Сергей Корнилаев, борец вольного стиля, четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер XXII Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, член межрегиональной общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества» вспоминает: «Мой отец – Григорий Сергеевич, 1908 года рождения, работал в тылу, был конюхом. Ведь надо было не только ухаживать за лошадьми, но и выполнять тяжелую мужскую работу - пахать на них, сеять, скирдовать сено и солому, бороновать поля. В ряды Советской армии были призваны мои дяди: со стороны отца – Корнилаев Федор Сергеевич и со стороны матери, который был удостоен большой награды – ордена Красной Звезды».

По материалам официального сайта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики