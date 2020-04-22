15:39 22 апреля 2020 г.
В годы Великой Отечественной войны физкультурные организации Чувашии откликнулись на призыв Государственного Комитета Обороны о введении всеобщего военного обучения. Совместно с военкоматами и организациями Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству было организовано обучение членов добровольных спортивных обществ, физкультурников. Проходили военизированные походы, занятия по военно-прикладным упражнениям, стрельбе из боевого оружия, комбинированные эстафеты с элементами, дающих навыки для боевой обстановки: соревнования на воде, высадке десанта и др.
Республиканский комитет по физкультуре и спорту проводил курсы для учителей физкультуры по лечебной гимнастике. Выпускники учебы работали в госпиталях, помогали медицинскому персоналу. Физкультурники и спортсмены строили при госпиталях летние спортивные площадки, организовывали показательные спортивные выступления.
В годы войны сократилось количество городских, районных и республиканских соревнований, но и в то время были достигнуты новые рекорды. Например, легкоатлетка М. Гущина установила рекорды Чувашии по метанию гранаты и прыжкам в высоту, В. Черных — по толканию ядра, а бегунья Е. Ефименко — в беге на 200 метров.
Основное внимание уделялось подготовке молодежи к военной службе и сдаче ими норм комплекса ГТО. Только за вторую половину первого года войны в республике было подготовлено более 3600 значкистов первой и 15 - второй ступени, 658 — БГТО (1-4 ступени).
В 1943 году Всесоюзный комитет по физкультуре и спорту наградил Чувашскую АССР переходящим Красным Знаменем за хорошую организацию и массовое вовлечение молодежи в соревнования на кроссовых дистанциях. Работа продолжалась успешно и в последующие годы, поэтому Знамя осталось в республике на вечное хранение.
В 1944 году организованы соревнования по лыжным гонкам среди сельской молодежи, которые провели 1407 колхозов. На финальные республиканские состязания съезжались команды многих районов.
Через два месяца после окончания войны состоялась первая послевоенная спартакиада. В этот год исполнилось 25-летие образования Чувашской АССР. На трехдневные финальные соревнования в Чебоксары приехали более 300 спортсменов. Среди участников были и фронтовики.
В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики запустило спецпроект «Они сражались за Родину: спортсмены Чувашии в годы Великой Отечественной войны».
Каждый день на официальном сайте Минспорта Чувашии, а также на страницах ведомства в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм публикуются рассказы о спортсменах Чувашии – участниках войны. Присоединиться к акции может любой желающий, истории о спортсменах - ветеранах войны и тыла с фотографиями из личного архива можно направить по электронной почте на адрес sport_press@cap.ru, или выложить на своей странице в социальной сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами #спортчувашиивгодывойны, #победа75. Впоследствии эти рассказы войдут в электронный сборник «Спортивная Чувашия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Сергей Корнилаев, борец вольного стиля, четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер XXII Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, член межрегиональной общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества» вспоминает: «Мой отец – Григорий Сергеевич, 1908 года рождения, работал в тылу, был конюхом. Ведь надо было не только ухаживать за лошадьми, но и выполнять тяжелую мужскую работу - пахать на них, сеять, скирдовать сено и солому, бороновать поля. В ряды Советской армии были призваны мои дяди: со стороны отца – Корнилаев Федор Сергеевич и со стороны матери, который был удостоен большой награды – ордена Красной Звезды».
По материалам официального сайта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики