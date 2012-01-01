Новости » Чувашская энергосбытовая компания запустила пилотный проект по АСКУЭ в селе Батырево

Чувашская энергосбытовая компания запустила пилотный проект по АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)в многоквартирном жилом домев селе Батырево.

Еще до начала эпидемии коронавирусной инфекции специалисты компании установили8 приборов учета электрической энергии в квартирах и еще один -общедомовой. Такиеэлектросчетчики автоматически или по запросу оператора передают данные в программный комплекс «Телескоп+», что позволяет проживающим в данном доме абонентам не беспокоится о своевременной передаче показаний.В системе выполняется анализ данных, а также формирование отчетных документов для оператора рынка электроэнергии и контрагентов.

«Жителям многоквартирных домов с данной услугой нет необходимости снимать показания приборов учета электрической энергии, передавать их, всё это сделает программа. Остаётся только периодически заходить в свой личный кабинет и контролировать процесс», - отмечает исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров. Отметим, с ноября 2019 года аналогичный пилотный проект также реализуется в многоквартирном доме в городе Чебоксарыпо адресу: ул. 50 лет Октября, д. 12.

В дальнейшем компания планирует расширить распространение успешной практики дистанционного съёма показаний среди остальных потребителей электроэнергии ЧЭСК.

Следует отметить, системой АСКУЭ активно пользуются и юридические лица, которые также контролируют переданные показания через личный кабинет. В настоящий момент в личном кабинете юридического лица заведены более 120 аккаунтов для потребителей, также 58 аккаунтов для пользователей «АРМ Энергетика». Одним из самых первых и активно внедряющих практику дистанционного сбора показаний является служба учёта электрической энергии Новочебоксарских городских электрических сетей. Там уже установлено 1163 таких приборов учёта. Это сокращает временные затраты по сбору и обработке информациис 2 недель до 2-3 дней. Особенно актуален такой сбор зимой, когда многие подстанции занесены снегом, в непогоду, и в текущих условиях распространения коронавируса.

Справка

АО «Чувашская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО «ЧЭСК» являются порядка 13,9 тыс. юридических лиц и 378 тыс. абонентов-физических лиц. Деятельность восьми межрайонных отделений компании охватывает все районы и города республики. С 1 декабря 2012 г. ЧЭСК начала работу в качестве управляющей компании. АО «ЧЭСК» входит в структуру АО «ЭСК «РусГидро» (100% ДО ПАО «РусГидро»).

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"