В России нет семьи, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Из Чувашии на фронт было призвано – 208 229 человек. За годы войны, по неполным данным, погибло или пропали без вести на различных фронтах 106 470 человек.

Одна из главных задач – сохранить в памяти лица, имена, дела и подвиги участников Великой Отечественной войны. В каждой семье хранятся фотографии участников войны, их рассказы и письма. Ещё живы ветераны, прошедшие страшными дорогами войны — живые свидетели истории. К сожалению, их становится все меньше и меньше. Мы предлагаем пополнить каталог участников Великой Отечественной войны и сохранить память о них.

Городская гражданско-патриотическая акция «Книга памяти» проводится в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска в целях повышения гражданской активности обучающихся, сохранения исторических традиций, преемственности поколений, воспитания у молодого поколения чувства патриотизма и высокой гражданственности.

В 2020 году городская гражданско-патриотическая акция «Книга памяти» приурочена к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны и предоставляет возможность внести свой посильный вклад в сохранение памяти о героях и простых солдатах войны.

В акции могут принять участие обучающиеся всех возрастных групп (классы), а также педагоги общеобразовательных организаций города Новочебоксарска.

Акция проводится с 1 декабря 2019 г. по 9 мая 2020 года. По ее итогамбудет создан единый каталог участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Все участники получают электронные «Сертификаты участника».

Работы принимаются только в электронном виде (в целях недопущения распространения коронавируса), в формате видеоролика, фото-книги, презентации и т.п. по адресу электронной почты: otdelvos@mail.ru.

Справочно:

Городская гражданско-патриотическая акция «Книга памяти» стартовала в 2019 году.

Организатор и координатор акции - МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики».

В акции приняли участие обучающиеся, а также педагоги 14 общеобразовательных организаций города Новочебоксарска и МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова». Всего на выставку было подано 58 альбомов.

Каждый фотоснимок - это капелька памяти о тех, кто отдал свою жизнь за нас. Это наша история, история семьи, история страны.

Учащиеся школ рассказали в своих работах о прадедушках, дедушках, родственниках и знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.