Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека подвела итоги республиканской виртуальной акции «Живые строки: читаем письма с фронта», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель акции – озвучить историю Великой Отечественной войны через строки фронтовых писем, прочитанных потомками солдат-победителей, и сформировать у молодого поколения – жителей Чувашии чувство уважения к героям незабываемых событий 1941-1945 годов.

В акции приняли участие более 100 обучающихся образовательных учреждений, студентов высших и средних учебных заведений, а также работающая молодежь Чувашской Республики: Аликовского, Ибресинского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Цивильского, Яльчикского районов и городов Канаш, Чебоксары.

По условиям нужно было отыскать в семейном архиве, местных музеях и библиотеках солдатские письма с фронта и записать видеоролик их прочтения участниками акции. К этому условию ребята подошли очень серьезно и творчески. Не просто зачитывали письма, а инсценировали их. Также им пришлось выступить одновременно режиссерами, сценаристами и артистами. Следует отметить положительное влияние заданной темы на юных участников, заставившей их открыть для себя малоизвестные факты о Великой Отечественной войны.

Познакомиться с видеороликами участников акции можно, обратившись к материалам, размещенным на баннере «Год памяти и славы в Российской Федерации» на официальном сайте Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки.

Письма с фронтов Великой Отечественной войны – документы огромной силы. Это свидетельства бессмертного подвига наших земляков, прошедших самую кровопролитную войну, какую когда-либо знало человечество. Каждая строка фронтового «треугольника» искренна. В них – дыхание войны, нежность солдатского сердца, вера в Победу. Только храня память об истории нашей Родины и нашего народа, мы остаёмся поколением, достойным наших великих предков.