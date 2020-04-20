Сегодня, 20 апреля, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Роза Лизакова провела рабочее совещание с руководителями подведомственных учреждений в формате видеоконференцсвязи. Особое внимание было уделено вопросу проведения онлайн-мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в условиях режима повышенной готовности.

Так, артисты Чувашского государственного театра кукол подготовят подборку спектаклей о военных годах: «Военная тайна» по А. Гайдару (1967), спектакль «Дорога кончается в полдень» М. Юхмы (1982г.), «Баллада о серебряной трубе» Ю. Елисеева (1985 г.), «Письмо из войны» Ирины и Яна Златопольских (2005 г.). В прямом эфире будет работать рубрика «О войне – нашим юным зрителям» в рамках Школы юного театрала.

На официальном сайте Чувашского государственного театра оперы и балета будет запущена онлайн-рубрика «Мы помним, мы гордимся». В виде слайд-шоу вниманию зрителей будет представлена фотогалерея артистов-ветеранов, которые оставили след не только на театральной сцене, но и на полях сражений и в тылу. Также на сайте театра будет размещена видеозапись концертной версии оперы А. Асламаса «Прерванный вальс», поставленной специально к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Национальной библиотекой Чувашской Республики сформированы электронные информационные ресурсы на тему Великой Отечественной войны. Особый интерес представляет коллекция «Книги, изданные в Чувашии в период Великой Отечественной войны», которая включает 856 книг и брошюр на чувашском и русском языках, изданных на территории Чувашской Республики в годы войны. Кроме того, организована виртуальная выставка «Войны священные страницы: писатели Чувашии в Великой Отечественной войне», раскрывающая жизнь и творчество чувашских писателей военного периода и включающая полные тексты их произведений. Библиотека также предлагает послушать произведения чувашских писателей о войне в исполнении известных чувашских артистов.

8 и 9 мая на сайте Чувашской государственной филармонии будет опубликована видеозапись концерта, где прозвучат песни военных лет в исполнении ведущих солистов и коллективов филармонии, среди которых народная артистка Чувашской Республики Маргарита Финогентова, лауреаты международных конкурсов Динара Юнисова и Юрий Катков, эстрадный ансамбль «Сеспель» и фольклорно-эстрадный ансамбль «Сявал», танцевальная компания «Nota G» и другие.

Полный список мероприятий будет в ближайшее время сформирован и размещен в специальном баннере, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.