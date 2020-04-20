Новости » Сведения из электронной трудовой книжки доступны на Едином портале госуслуг

Граждане Российской Федерации могут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на Едином портале госуслуг. О нововведении рассказали в Минкомсвязи России.

Информацию из электронной трудовой книжки можно выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда России (ПФР).

Физические лица могут получить сведения о трудовых событиях (приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении) в электронном виде только после того, как дадут согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель предоставит в ПФР информацию о трудовой деятельности сотрудника по специальной форме. Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной трудовой, в личном кабинете не отображаются.

Отметим, что с 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Работодатели предоставляют в электронном виде в Пенсионный фонд России данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Кроме Единого портала госуслуг информация о трудовой деятельности в электронном виде также доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.