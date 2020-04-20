Увеличение размера республиканского материнского капитала и возможность получения единовременной выплаты наличными – такие меры поддержки многодетных семей предполагает проект закона, который сегодня был одобрен на внеочередном заседании Кабинета Министров Чувашии.

Напомним, что право на получение республиканского (материнского) семейного капитала возникает у женщин, родивших или усыновивших третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года. До настоящего времени размер республиканского маткапитала был равен 100 тысячам рублей.

«Проектом закона, разработанным в рамках реализации мер, направленных на усиление поддержки семей с детьми, предусматривается увеличение размера республиканского материнского капитала со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Отметим, что размер республиканского материнского капитала не менялся с 2012 года. Получать материнский капитал в увеличенном размере смогут семьи, которые ранее его не использовали, а именно не распорядились им до 1 января 2020 года», - доложила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

Кроме того, у семей, имеющих республиканский материнский капитал, теперь будет возможность получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Проектом закона устанавливается возможность получения единовременной выплаты непосредственно после рождения ребенка.

«Появляется абсолютно новая форма поддержки семей с детьми на уровне республики. Часть средств из регионального материнского капитала они могут получить единовременно и использовать на то, что нужно семье в текущий момент. Такой формы поддержки не было, о ней много говорилось. И вот сейчас мы утверждаем законопроект на уровне Кабинета Министров и направляем его в Государственный Совет для принятия», - отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Также проектом закона продлевается действие республиканского материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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