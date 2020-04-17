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Актуально » Находящихся на самоизоляции приезжих и контактных будут отслеживать по геолокации

14:31 20 апреля 2020 г.

 

Врио Главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 3 апреля 2020 г. № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

С 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения люди, прибывшие в Чувашию из иных субъектов страны, а также совместно проживающие с ними лица обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия.

Тех, кто прибыл из других стран или регионов России и находится на самоизоляции, а также тех, кто контактировал с зараженными COVID-19 и теперь находится дома или в обсерваторе под наблюдением врачей, теперь будут отслеживать технологии электронного мониторинга местоположения по геолокации.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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