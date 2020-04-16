16 апреля состоится прямой эфир «COVID-19: социальная поддержка семей с детьми в условиях пандемии».

На вопросы по новым видам дополнительных выплат и льгот ответит министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Обращаем внимание, что ответы на самые распространенные вопросы от жителей республики уже размещены на сайте в разделе «Ответы на вопросы».

Трансляция прямой линии будет доступна для пользователей социальной сети ВКонтакте в подкастах сообщества Про Город Чебоксары | Новочебоксарск | Чувашия.

Предварительный прием вопросов от граждан на прямую линию осуществляется по ссылке.