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Новости » 16 апреля – прямой эфир «COVID-19: социальная поддержка семей с детьми в условиях пандемии»

11:17 17 апреля 2020 г.

 

16 апреля – прямой эфир «COVID-19: социальная поддержка семей с детьми в условиях пандемии»

16 апреля состоится прямой эфир «COVID-19: социальная поддержка семей с детьми в условиях пандемии».

На вопросы по новым видам дополнительных выплат и льгот ответит министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Обращаем внимание, что ответы на самые распространенные вопросы от жителей республики уже размещены на сайте в разделе «Ответы на вопросы».

Трансляция прямой линии будет доступна для пользователей социальной сети ВКонтакте в подкастах сообщества Про Город Чебоксары | Новочебоксарск | Чувашия.

Предварительный прием вопросов от граждан на прямую линию осуществляется по ссылке.



Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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