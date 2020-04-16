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Новости » На Национальном телевидении Чувашии – премьера шоу «Битва блогеров»

11:14 17 апреля 2020 г.

 

На Национальном телевидении Чувашии – премьера шоу «Битва блогеров»

Социальные сети давно перестали быть просто площадкой для общения и развлечений. Сегодня блогинг - это эффективный инструмент для продвижения и заработка. Творческая группа «Национального телевидения Чувашии» запускает проект, который поможет раскрыть секреты блогеров нашей республики.

Реалити-шоу «Битва блогеров» расскажет и покажет, кто в Чебоксарах лучший блогер, сколько можно заработать в инстаграмме и реально ли за час снять крутое видео? В программе покорители социальных сетей соревнуются в креативе, снимая ролики о г. Чебоксары и чебоксарцах. Лучших определит режиссер проектов для телеканалов «Disney» и «Карусель», член Академии Российского телевидения, блогер Антон Михалев. Для участия в первом выпуске ведущая программы Мария Шоклева пригласила популярных инстаграмм-блогеров.

Смотрите премьеру программы «Битва блогеров» в эфире «Национального телевидения Чувашии» в субботу, 18 апреля,  в 17.30.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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