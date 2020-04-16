Согласно разъяснениям регионального оператора по вывозу ТКО – ООО «МВК «Экоцентр» на период приостановки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на период введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции возможно освобождение от оплаты за услуги по вывозу ТКО.

Для этого необходимо соблюдение следующих условий:

- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель расположены в отдельностоящем здании;

- накопление ТКО юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем осуществляется в обособленный контейнер, бункер, к которому не имеется доступ иных отходообразователей.

Для получения освобождения от оплаты за вывоз ТКО необходимо обратиться в ООО «МВК «Экоцентр» с соответствующим заявлением с обязательным указанием периода приостановки оказания услуги. Дата предоставления заявления должна быть не позднее даты начала приостановки оказания услуги.

В связи с действующими ограничительными мерами заявление можно представить в электронном виде, направив на адрес: info@mvkecocenter.ru. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по телефону отдела по работе с юридическими лицами Регионального оператора: 8 (8352) 70-92-27 доб. 4