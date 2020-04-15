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Новости » Ремонтные работы на железнодорожных переездах в Красноармейском районе

11:07 17 апреля 2020 г.

 

Ремонтные работы на железнодорожных переездах в Красноармейском районе

Администрация Красноармейского района сообщает, что Канашская дистанция инфраструктуры будет производить ремонтные работы на железнодорожных переездах:

1)59 км ПК7 перегона Траки –  23 час.00 мин. 16.04.2020г. до 01 час. 00 мин.17.04.2020г. Общее время работ составит 2 часа.

2)64 км ПК3 перегона Траки – Цивильск:

- с 23 час.00 мин. 17.04.2020г. до 03 час. 00 мин. 18.04.2020г. Общее время работ составит 4 часа;

- 23 час.00 мин. 18.04.2020г. до 03 час. 00 мин. 19.04.2020г. Общее время работ составит 4 часа.

Объезд автотранспортом будет возможен через железнодорожный переезд 54 км ПК9 перегона Траки – Цивильск.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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