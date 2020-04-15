Администрация Красноармейского района сообщает, что Канашская дистанция инфраструктуры будет производить ремонтные работы на железнодорожных переездах:
1)59 км ПК7 перегона Траки – 23 час.00 мин. 16.04.2020г. до 01 час. 00 мин.17.04.2020г. Общее время работ составит 2 часа.
2)64 км ПК3 перегона Траки – Цивильск:
- с 23 час.00 мин. 17.04.2020г. до 03 час. 00 мин. 18.04.2020г. Общее время работ составит 4 часа;
- 23 час.00 мин. 18.04.2020г. до 03 час. 00 мин. 19.04.2020г. Общее время работ составит 4 часа.
Объезд автотранспортом будет возможен через железнодорожный переезд 54 км ПК9 перегона Траки – Цивильск.