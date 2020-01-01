16 апреля на очередной сессии Государственного Совета Чувашской Республики сразу в двух чтениях депутаты приняли закон Чувашской Республики «О детях войны».

Статус «дети войны» будет присваиваться гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года в СССР и проживающим в Чувашской Республике.

В законе предусматривается определение юридического статуса «детей войны», выдача удостоверения, а также предоставление мер нефинансовых социальных гарантий. В частности, закрепляется право на внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги (домах-интернатах для ветеранов, инвалидов и пенсионеров и так далее), внеочередное социальное обслуживание на дому и медицинскую помощь в государственных медицинских организациях.

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим законом, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, на недавней встрече врио Главы республики Олега Николаева с депутатами Госсовета Чувашии поднимался вопрос о «детях войны». Затем на еженедельной планерке Олег Николаев предложил принять соответствующий республиканский закон до празднования 75-летия Победы. Врио Главы подчеркнул, что необходимо учесть мнения ветеранов, входящих в данную категорию. «Люди говорят о том, что им важно, прежде всего, иметь статус «детей войны», закрепленный соответствующим документом. Это можно решить в достаточно короткие сроки. Но если углубляться в финансовые меры обеспечения этих людей, то, скорее всего, уйдем очень далеко, потому что на сегодня такие меры в бюджете не предусмотрены. Этот вопрос потребует достаточно серьезного анализа. Тогда это решение однозначно «уйдет» за дату, которую мы очень сильно ждем, к которой готовимся и, естественно, почитаем – это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Если мы какое-то решение принимаем, то хотелось бы выйти на него к этому периоду», – пояснил тогда Олег Николаев.

Врио Главы считает, что после закрепления статуса «детей войны» законом можно будет принимать конкретные меры финансовой поддержки, исходя из ситуации и возможностей республиканской казны.

Депутаты Госсовета Чувашской Республики единогласно поддержали законопроект. Выступающие отмечали, что граждане, относящиеся к этой категории, уже говорят большое спасибо властям.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики