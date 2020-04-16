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Актуально » Олег Николаев не будет посещать церковь на Пасху

13:43 16 апреля 2020 г.

 

Олег Николаев не будет посещать церковь на Пасху

Об этом он заявил на совещании, где совместно с духовенством обсудил работу храмов и церквей  в праздник Пасхи.

«Да, вынужден буду  нарушить традицию, но делаю это, исходя из объективной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы приняли решение о том, что церкви будут работать в закрытом режиме. Доступ будет организован строго по пропускам для тех, кто проводит службы и должен принимать участие в богослужении. В этот раз буду смотреть службу по телевизору», - сказал Олег Николаев.

Прямую трансляцию торжественного богослужения покажет Национальная телерадиокомпания Чувашии в своем эфире. Ее, как и все православные республики, будет смотреть врио Главы Чувашии.

Напомним, Олег Николаев всегда лично присутствовал на торжественных богослужениях, принимал участие в доставке благодатного огня из Иерусалима. Однако в сложившейся ситуации  он принял решение на Пасху остаться с семьей дома.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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